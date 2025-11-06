Shivtown Film d’ouverture du Mois du documentaire en présence du réalisateur Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Shivtown Film d’ouverture du Mois du documentaire en présence du réalisateur

Jeudi 6 novembre 2025 Horaires de représentation de 20h30 à 22h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Film d’ouverture du Mois du documentaire en présence du réalisateur et de sa productrice Yaël Perlov.

Synopsis

Le film retrace le parcours d’un soldat ordinaire qui, bien qu’épargné des lignes de front, est confronté aux dures réalités de la politique et à un service militaire éprouvant de trois ans. Ce récit profondément personnel est le mien, documentant ma vie sur une base d’artillerie dans le désert israélien alors que je cherche une lueur d’espoir au milieu de la brutalité.



De Hillel Ben-Zeev Parlov

Documentaire .

English :

Opening film of Documentary Month in the presence of the director and his producer Yaël Perlov.

German :

Eröffnungsfilm des Dokumentarfilmmonats in Anwesenheit des Regisseurs und seiner Produzentin Yaël Perlov.

Italiano :

Film di apertura del Mese del Documentario alla presenza del regista e della sua produttrice Yaël Perlov.

Espanol :

Película de apertura del Mes del Documental en presencia del director y su productora Yaël Perlov.

