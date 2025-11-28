Shlada CPB Noroît Rennes Vendredi 28 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Spectacle musicale

Première partie :« ENOCI Jazz & Songs » est un combo qui se produit dans un style jazz acoustique en proposant ses propres arrangements sur de grands standards.

SHLADA : Pièce montée pour deux musiciens gloutons

Deux frères, musiciens de cocktail, sont embauchés dans un mariage pour un énième samedi soir. Coincés aux abords d’un buffet dressé et garni de victuailles alléchantes et odorantes, les voilà dans l’attente de l’arrivée des mariés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-28T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-28T22:30:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-nord-ouest/evenements/schlada

CPB Noroît 28 Rue Charles Géniaux, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine