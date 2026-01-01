« Shoah », après Lanzmann Mémorial de la Shoah Paris

À l’occasion de la parution de Shoah, après Lanzmann. Archives, témoignages, réceptions, sous la direction de Rémy Besson et Emmanuel Levine, PUR, 2026.

Depuis sa sortie en salle en 1985, Shoah est devenue une œuvre incontournable suscitant de nombreux débats sur les représentations cinématographiques du génocide. Défendant ses choix politiques et esthétiques, Claude Lanzmann aura joué un rôle essentiel pour que son film devienne une référence partagée. Son décès en 2018 a marqué un tournant important dans la perception du film. Cette enquête collective entend montrer ce que devient Shoah et comment le transmettre aujourd’hui.

En présence des directeurs d’ouvrage et de Caroline Champetier (sous réserve), assistante de William Lubtchansky, chef opérateur de Shoah.

En conversation avec Guido Furci, maître de conférences en littérature à l’université Sorbonne Nouvelle.

AVANT-PREMIÈRE – rencontre – dans le cadre de l’exposition « ‘Shoah’ de Claude Lanzmann, les enregistrements inédits »

Le dimanche 22 février 2026

de 14h30 à 16h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

