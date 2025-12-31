Aux côtés de Claude Lanzmann, Corinna Coulmas et Irena Steinfeldt-Levy ont été les chevilles ouvrières des entretiens préliminaires menés avec des survivants, d’anciens nazis et des témoins dans le cadre des travaux préparatoires de ce qui deviendra Shoah.

La première a assuré la traduction des discussions depuis l’allemand, la seconde depuis l’hébreu.

Elles ont également, dans certains cas, mené leurs propres recherches pour localiser les personnes que le réalisateur souhaitait interviewer. Les deux interprètes partageront leurs souvenirs de ces entretiens audio, enregistrés avant le tournage de Shoah, et de leur étroite collaboration avec Lanzmann.

En présence de Corinna Coulmas, assistante de Claude Lanzmann, interprète depuis l’allemand, et d’Irena Steinfeldt‑Levy, assistante de Claude Lanzmann, interprète depuis l’hébreu.

En conversation avec Martin Goutte, maître de conférences au département Cinéma et Audiovisuel de l’université Sorbonne Nouvelle.

Dans le cadre de l’exposition « ‘Shoah’ de Claude Lanzmann, les enregistrements inédits ».

Le dimanche 18 janvier 2026

de 14h30 à 17h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l'Asnier 75004 Paris

