Shocker, L’Ecran, Saint-Denis

Shocker Lundi 9 mars, 20h30 L’Ecran Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T20:30:00+01:00 – 2026-03-09T22:19:00+01:00

Fin : 2026-03-09T20:30:00+01:00 – 2026-03-09T22:19:00+01:00

L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=GEQ6M »}]

Lundi’spensable – Horace Pinker, réparateur de téléviseur, est un criminel particulièrement sanguinaire. Malgré une trentaine de meurtres à son actif, la police n’a toujours pas la moindre piste. C… L’Ecran Shocker