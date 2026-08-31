Shoe & Shoes Théâtre d’objets Centre Henri Queffélec Gouesnou

Informations pratiques

Gouesnou

Shoe & Shoes Théâtre d’objets

Centre Henri Queffélec 315 Rue de Reichstett Gouesnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 19:00:00

fin : 2026-11-13 20:05:00

Date(s) :

2026-11-13

Quelque part, entourée de boîtes à chaussures oubliées, une femme nous entraîne à travers les fragments du puzzle de son passé. Dans la poussière et la douceur, des souvenirs émergent des éclats de rire, des pas d’enfants perchés sur ceux d’un père, des chaussures de clown… Au fil de ses découvertes, elle se laisse emporter, trébuche, virevolte et devient presque équilibriste. L’espace se transforme alors en piste de cirque, les boîtes en estrades, les ombres en numéros. Lorsqu’elle chausse enfin une paire rassemblée, elle n’est plus tout à fait la même.

Informations pratiques

Compagnie Scopitone & Cie.

Durée 35 minutes.

Tout public, dès 3 ans.

Sur réservation en ligne. .

Centre Henri Queffélec 315 Rue de Reichstett Gouesnou 29850 Finistère Bretagne +33 2 98 37 37 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Shoe & Shoes Théâtre d’objets Gouesnou a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue