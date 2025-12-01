Shooting photo avec D-Click Studio Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix Châtillon-sur-Seine
Shooting photo avec D-Click Studio Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix Châtillon-sur-Seine samedi 13 décembre 2025.
Shooting photo avec D-Click Studio
Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix 14 Rue de la Libération Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-12-13
Une Séance Photo d’Exception au Musée !
À l’occasion de l’exposition Marc Bohan Les Années Dior , présentée au musée jusqu’au 29 décembre 2025, le studio D-Click vous invite à vivre une véritable immersion dans l’univers de la mode.
Le 13 décembre, profitez d’une séance photo exclusive au Trésor de Vix Musée du Pays Châtillonnais.
Seul·e ou accompagné·e, offrez-vous un moment privilégié pour créer un souvenir unique, élégant et plein de caractère. .
Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix 14 Rue de la Libération Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 95 80 11 accueil@musee-chatillonnais.fr
