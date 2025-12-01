Shooting photo de Noël Poney La Jeannette Pléneuf-Val-André
La Jeannette Centre équestre La Jeannette Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-26 11:00:00
fin : 2025-12-26 12:30:00
2025-12-26
Le centre équestre La Jeannette et une photographe vous proposent de prendre la pose avec un poney. Un joli moment à partager entre cavalier et poney.
Renseignements et inscription auprès du centre équestre sur place ou par téléphone. .
+33 6 38 15 12 77
English :
