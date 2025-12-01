Shooting photo de Noël Poney La Jeannette Pléneuf-Val-André

Shooting photo de Noël Poney

Début : 2025-12-26 11:00:00

fin : 2025-12-26 12:30:00

2025-12-26

Le centre équestre La Jeannette et une photographe vous proposent de prendre la pose avec un poney. Un joli moment à partager entre cavalier et poney.

Renseignements et inscription auprès du centre équestre sur place ou par téléphone. .

La Jeannette Centre équestre La Jeannette Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 38 15 12 77

