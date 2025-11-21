Shooting photos HEC Alumni Paris Vendredi 21 novembre, 09h30 sur inscription

Shooting photos à HEC Alumni

Nous avons le plaisir de vous proposer, en partenariat avec Booké, une séance photo professionnelle au sein de notre association.

Grâce à leur studio mobile, Booké vient à votre rencontre pour vous proposer des portraits élégants, modernes et adaptés à vos besoins professionnels (LinkedIn, CV, médias, conférences…).

Lieu : Association HEC

Date : 21 novembre 2025 entre 9h30 et 17h30

Sur créneaux de 10 minutes par personne

Une occasion exclusive de valoriser votre image, dans un cadre convivial et avec des photographes spécialisés dans les portraits corporate.

Les places étant limitées, nous vous invitons à réserver rapidement votre créneau grâce au lien ci-dessous

[https://calendar.app.google/w4XBwnebonmnLFUV7](https://calendar.app.google/w4XBwnebonmnLFUV7)

Pensez à bien sélectionner la date du 21 novembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-21T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-21T17:30:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/shooting-photos-21-novembre/2025/11/19/12938

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris