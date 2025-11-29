Shop Avenue 2ème édition Saint-Julien-les-Villas
Ne manquez pas Shop Avenue, notre grande vente de vêtements et accessoires de seconde main en partenariat avec l’association Aurore Foyer Aubois.
Pour Hommes, Femmes et Enfants.
Cette année, nouveauté, vente de vinyles pour les amateurs et les passionnés ! .
Marques Avenue Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 82 80 80 accueil.troyes@marquesavenue.com
