[Shopping] Boutique éphémère de créateurs Galerie l’Effet Mer Dieppe

Galerie l’Effet Mer /44 quai Duquesne Dieppe Seine-Maritime

Les créatrices et créateurs du Collectif Ancre Noire se réunissent pour la dixième édition de leur boutique éphémère.

Bijoux, mode, illustration, déco… De quoi trouver de belles idées pour ses cadeaux de Noël. .

