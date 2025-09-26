Shopping d’Automne Ruvigny

Début : 2025-09-26 14:00:00

fin : 2025-09-26 19:00:00

2025-09-26

Un rendez-vous unique pour allier saveurs, style et créativité !



Liste des exposants



> La Danse des Senteurs bougies artisanales

> Pompon Aube Couture créations brodées et personnalisées

> Thermomix démonstrations culinaires

> TendanceShopping prêt-à-porter féminin .

Pompon Aube Couture Ruvigny 10410 Aube Grand Est delphine@pomponaubecouture.fr

