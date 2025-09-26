Shopping d’Automne Ruvigny
Shopping d’Automne Ruvigny vendredi 26 septembre 2025.
Shopping d’Automne
Pompon Aube Couture Ruvigny Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 14:00:00
fin : 2025-09-26 19:00:00
Date(s) :
2025-09-26
Un rendez-vous unique pour allier saveurs, style et créativité !
Liste des exposants
> La Danse des Senteurs bougies artisanales
> Pompon Aube Couture créations brodées et personnalisées
> Thermomix démonstrations culinaires
> TendanceShopping prêt-à-porter féminin .
Pompon Aube Couture Ruvigny 10410 Aube Grand Est delphine@pomponaubecouture.fr
L’événement Shopping d’Automne Ruvigny a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne