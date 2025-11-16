Shopping de Noël Betschdorf

Rencontrez les exposants et découvrez leurs créations sur le thème de Noël afin de trouver des idées de cadeaux ! Ateliers bricolages pour enfants et rencontre avec le Saint-Nicolas.

Comme l’année dernière le shopping de Noël lancera les festivités de Noël ! Ce sera l’occasion d’aller à la rencontre d’exposants proposant toutes sortes de produits sur le thème de Noël mais aussi tout le nécessaire pour trouver des idées de cadeaux de Noël. Des ateliers bricolages pour enfants et une rencontre avec le Saint-Nicolas seront au rendez-vous.

Une restauration sera proposée sur place et les bénéfices de la vente des desserts seront reversés à une association caritative. 0 .

Rue du Bannholz Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 48 00 mairie.infos@betschdorf.com

English :

Meet the exhibitors and discover their Christmas-themed creations for gift ideas! Children’s craft workshops and a meeting with Saint Nicholas.

German :

Lernen Sie die Aussteller kennen und entdecken Sie ihre Kreationen zum Thema Weihnachten, um Geschenkideen zu finden! Bastelworkshops für Kinder und Treffen mit dem Nikolaus.

Italiano :

Incontrate gli espositori e scoprite le loro creazioni a tema natalizio per avere delle ottime idee regalo! Laboratori artigianali per bambini e incontro con San Nicola.

Espanol :

Conozca a los expositores y descubra sus creaciones navideñas para hacer regalos Talleres de manualidades para niños y encuentro con San Nicolás.

