Shopping de Noël Salle des fêtes Bois

Shopping de Noël

Salle des fêtes Place de l’Église Bois Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Comité des fêtes Les Gueules de Bois organise le shopping de Noël

.

Salle des fêtes Place de l’Église Bois 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 66 40 38 beatricesandeau@hotmail.fr

English :

Comité des fêtes Les Gueules de Bois organizes Christmas shopping

German :

Festkomitee Les Gueules de Bois organisiert Weihnachtsshopping

Italiano :

Il Comitato delle feste Les Gueules de Bois organizza lo shopping di Natale

Espanol :

El Comité de fiestas Les Gueules de Bois organiza las compras navideñas

