Shopping de Noël Salle des fêtes Bois
Shopping de Noël Salle des fêtes Bois dimanche 7 décembre 2025.
Shopping de Noël
Salle des fêtes Place de l’Église Bois Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Comité des fêtes Les Gueules de Bois organise le shopping de Noël
.
Salle des fêtes Place de l’Église Bois 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 66 40 38 beatricesandeau@hotmail.fr
English :
Comité des fêtes Les Gueules de Bois organizes Christmas shopping
German :
Festkomitee Les Gueules de Bois organisiert Weihnachtsshopping
Italiano :
Il Comitato delle feste Les Gueules de Bois organizza lo shopping di Natale
Espanol :
El Comité de fiestas Les Gueules de Bois organiza las compras navideñas
L’événement Shopping de Noël Bois a été mis à jour le 2025-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac