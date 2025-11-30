Shopping de Noël Haguenau

Shopping de Noël Haguenau dimanche 30 novembre 2025.

Shopping de Noël

Haguenau Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21

Pour préparer vos fêtes de Noël, les commerçants de Haguenau sont heureux de vous accueillir les 5 dimanches avant Noël !

Haguenau est aussi la destination idéale pour votre shopping de Noël ! Nos 200 boutiques du centre-ville offrent de quoi préparer les fêtes et satisfaire toutes les envies et tous les budgets. Elles seront exceptionnellement ouvertes les quatre dimanches avant Noël. .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 01 91

English :

To help you prepare for Christmas, Haguenau’s retailers are happy to welcome you on the 5 Sundays before Christmas!

German :

Um Ihre Weihnachtsfeiertage vorzubereiten, freuen sich die Händler von Haguenau, Sie an den 5 Sonntagen vor Weihnachten begrüßen zu dürfen!

Italiano :

Per prepararvi al Natale, i commercianti di Haguenau sono lieti di accogliervi nelle 5 domeniche prima di Natale!

Espanol :

Para prepararle para la Navidad, los comerciantes de Haguenau estarán encantados de recibirle los 5 domingos antes de Navidad

L’événement Shopping de Noël Haguenau a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau