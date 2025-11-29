Shopping de Noël Salle M Saint-Gildas-des-Bois

Shopping de Noël

Shopping de Noël proposé par des créateurs, vdi, artisans jeux, mode, déco, produits locaux et gourmands

Plein d’idées cadeaux

Photo avec le Père Noël

Concours de dessins

Restauration boissons confiseries sur place

Samedi 29 novembre de 9h30 à 20h

salle M gymnase du lycée Gabriel Deshayes à St Gildas des Bois

Participation des élèves de Gabriel Deshayes et de l’association Chrysalides .

Salle M Gymnase Lycée Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

