Shopping de Noël Salle M Saint-Gildas-des-Bois
Shopping de Noël Salle M Saint-Gildas-des-Bois samedi 29 novembre 2025.
Shopping de Noël
Salle M Gymnase Lycée Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Début : 2025-11-29 09:30:00
fin : 2025-11-29 20:00:00
2025-11-29
Shopping de Noël proposé par des créateurs, vdi, artisans jeux, mode, déco, produits locaux et gourmands
Plein d’idées cadeaux
Photo avec le Père Noël
Concours de dessins
Restauration boissons confiseries sur place
Samedi 29 novembre de 9h30 à 20h
salle M gymnase du lycée Gabriel Deshayes à St Gildas des Bois
Participation des élèves de Gabriel Deshayes et de l’association Chrysalides .
Salle M Gymnase Lycée Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
