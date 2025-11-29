Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Shopping de Noël Salle M Saint-Gildas-des-Bois

Shopping de Noël Salle M Saint-Gildas-des-Bois samedi 29 novembre 2025.

Shopping de Noël

Salle M Gymnase Lycée Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:30:00
fin : 2025-11-29 20:00:00

Date(s) :
2025-11-29

Shopping de Noël proposé par des créateurs, vdi, artisans jeux, mode, déco, produits locaux et gourmands
Plein d’idées cadeaux
Photo avec le Père Noël
Concours de dessins
Restauration boissons confiseries sur place 

Samedi 29 novembre de 9h30 à 20h
salle M gymnase du lycée Gabriel Deshayes à St Gildas des Bois 

Participation des élèves de Gabriel Deshayes et de l’association Chrysalides    .

Salle M Gymnase Lycée Gabriel Deshayes Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Shopping de Noël Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2025-11-12 par ADT44