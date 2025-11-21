Shot de patrimoine L’ancien couvent des soeurs Ursulines Abbeville

Shot de patrimoine L’ancien couvent des soeurs Ursulines

Chaussée du Bois Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 12:30:00

fin : 2025-11-21 13:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Plongez dans l’histoire de l’ancien couvent des Ursulines, témoin d’un riche passé. Édifié dans un style Louis XIII, ce lieu de vie spirituelle a été marqué par les destructions de la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd’hui en ruines, il conserve les traces de son architecture et de son histoire mouvementée.

Chaussée du Bois Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 29 70 patrimoine.publics@abbeville.fr

English :

Immerse yourself in the history of the former Ursuline convent, witness to a rich past. Built in the Louis XIII style, this place of spiritual life was marked by the destruction of the Second World War.

Now in ruins, it retains traces of its architecture and eventful history.

German :

Tauchen Sie ein in die Geschichte des ehemaligen Ursulinenklosters, das von einer reichen Vergangenheit zeugt. Der im Stil Ludwigs XIII. errichtete Ort des geistlichen Lebens wurde durch die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs gezeichnet.

Heute ist es nur noch eine Ruine, aber die Spuren seiner Architektur und seiner bewegten Geschichte sind noch immer sichtbar.

Italiano :

Immergetevi nella storia dell’ex convento delle Orsoline, testimone di un ricco passato. Costruito nello stile di Luigi XIII, questo luogo di vita spirituale è stato segnato dalla distruzione della Seconda Guerra Mondiale.

Oggi in rovina, conserva tracce della sua architettura e della sua storia movimentata.

Espanol :

Sumérjase en la historia del antiguo convento de las Ursulinas, testigo de un rico pasado. Construido al estilo de Luis XIII, este lugar de vida espiritual quedó marcado por la destrucción de la Segunda Guerra Mundial.

Ahora en ruinas, conserva vestigios de su arquitectura y de su agitada historia.

