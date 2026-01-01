Shovel Dance Collective The Shovel Dance

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22 21:30:00

Date(s) :

2026-01-22

Durée 1h30, sans entracte

Raviver la tradition du folk pour célébrer l’enthousiasme du collectif. Unis par une passion pour le folk traditionnel des îles britanniques,

en ce qu’il porte la voix des opprimés,les neuf musiciens chantent la solidarité à travers le temps. Leur symphonie de banjos, harpes, flûtes, trombones et violons conjugue beauté, force et charge politique uniques. .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Shovel Dance Collective The Shovel Dance

L’événement Shovel Dance Collective The Shovel Dance Rouen a été mis à jour le 2026-01-05 par Seine-Maritime Attractivité