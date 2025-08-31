Show Bourny X-Trem Performances Mulhouse
Show Bourny X-Trem Performances
17 rue de la Mertzau Mulhouse Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-08-31 11:00:00
fin : 2025-08-31 18:00:00
2025-08-31
Accrochez-vous, le légendaire Show Bourny débarque sur l’autodrome du Musée national de l’Automobile pour un spectacle de cascades à couper le souffle ! Véritable référence mondiale de la cascade et de la performance mécanique, Patrick Bourny et son équipe vous promettent trois heures d’adrénaline pure.
Au programme
– Haute voltige motos et figures spectaculaires (wheelings, stoppies, drift, pilotage debout ou inversé)
– Acrobaties automobiles équilibre sur 2 roues, freinages millimétrés, dérapages de précision
– Le spectaculaire Wheelie Truck de 650 chevaux, flammes et slaloms sur roues arrière, digne d’un James Bond
– Percussion frontale contre un mur de feu à plus de 1000°
– Loopings et danse de camions, avec des figures inédites
– Reconstitution d’accident automobile pour un final riche en sensations fortes
Infos pratiques
– Essais à 11h00
– Spectacle à 14h30
– Durée 3h
– Restauration rapide et buvette sur place
– Gratuit pour les moins de 6 ans (accompagnés 1 adulte = 1 enfant)
– Réservations à prix réduit 12 € au lieu de 15 € jusqu’au 27 août 2025
Un rendez-vous hors norme, entre frissons, performances mécaniques et show spectaculaire. .
17 rue de la Mertzau Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 23 23 info@museedelauto.org
