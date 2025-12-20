Show brésilien La Ferté-Bernard
Show brésilien La Ferté-Bernard samedi 11 avril 2026.
Show brésilien
Parvis de l’église La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
SHOW BRÉSILIEN ! GRATUIT Déambulation Démonstration Initiation
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Parvis de l’église La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire
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L’événement Show brésilien La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-13 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude