Show burlesque avec Vicomte Harbour Cabaret le Saint Sabastien Couquèques
Show burlesque avec Vicomte Harbour Cabaret le Saint Sabastien Couquèques vendredi 6 février 2026.
Show burlesque avec Vicomte Harbour
Cabaret le Saint Sabastien 11 Rue Charles Plumeau Couquèques Gironde
Tarif : 72 – 72 – 72 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Vicomte Harbour en guest international de notre show burlesque, entouré de la formidable troupe Velvet Society déjà habituée du Saint Sabastien une soirée GRANDIOSE à ne pas manquer, franchement (de l’effeuillage au masculin, à ce niveau de performance et de créativité, ce n’est pas courant !)
Possibilité du dîner-spectacle, ou du spectacle seul !
Sur réservation. .
Cabaret le Saint Sabastien 11 Rue Charles Plumeau Couquèques 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 38 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Show burlesque avec Vicomte Harbour
L’événement Show burlesque avec Vicomte Harbour Couquèques a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Médoc-Vignoble