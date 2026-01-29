Show burlesque avec Vicomte Harbour Cabaret le Saint Sabastien Couquèques

Show burlesque avec Vicomte Harbour

Cabaret le Saint Sabastien 11 Rue Charles Plumeau Couquèques Gironde

Tarif : 72 – 72 – 72 EUR

2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Vicomte Harbour en guest international de notre show burlesque, entouré de la formidable troupe Velvet Society déjà habituée du Saint Sabastien une soirée GRANDIOSE à ne pas manquer, franchement (de l’effeuillage au masculin, à ce niveau de performance et de créativité, ce n’est pas courant !)

Possibilité du dîner-spectacle, ou du spectacle seul !

Sur réservation. .

