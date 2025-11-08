Show Cabaret Transformiste, Lymerization, Thony Lymer Brancourt-en-Laonnois

Show Cabaret Transformiste, Lymerization, Thony Lymer

Nous avons le plaisir de vous annoncer le retour tant attendu de Thony Lymer et sa troupe, après le succès de leur spectacle lors de la Saint-Sylvestre. Préparez-vous à être émerveillés par un nouveau show, avec 6 artistes sur scène, alliant humour, émotion et glamour.

Réservez dès maintenant pour le samedi 8 novembre 2025 à la salle polyvalente de Brancourt-en-Laonnois.

Le menu concocté par notre traiteur Sébastien Ténart inclut

– Ficelle picarde accompagnée de son mesclun.

– Gigot de pintadeau avec un râpé de pommes de terre et une tombée du potager.

– Fondant au chocolat sur un lit de crème anglaise.

(Boissons non comprises)

Les tarifs sont les suivants

– 35€ pour les adultes

– 20€ pour les enfants de moins de 12 ans

Pour toute réservation, veuillez contacter le 06.13.61.07.64. 35 .

Résidence de la Croix-Blanche Brancourt-en-Laonnois 02320 Aisne Hauts-de-France +33 6 13 61 07 64

