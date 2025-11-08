Show Cabaret Transformiste, Lymerization, Thony Lymer Brancourt-en-Laonnois
Résidence de la Croix-Blanche Brancourt-en-Laonnois
Début : 2025-11-08 19:30:00
Nous avons le plaisir de vous annoncer le retour tant attendu de Thony Lymer et sa troupe, après le succès de leur spectacle lors de la Saint-Sylvestre. Préparez-vous à être émerveillés par un nouveau show, avec 6 artistes sur scène, alliant humour, émotion et glamour.
Réservez dès maintenant pour le samedi 8 novembre 2025 à la salle polyvalente de Brancourt-en-Laonnois.
Le menu concocté par notre traiteur Sébastien Ténart inclut
– Ficelle picarde accompagnée de son mesclun.
– Gigot de pintadeau avec un râpé de pommes de terre et une tombée du potager.
– Fondant au chocolat sur un lit de crème anglaise.
(Boissons non comprises)
Les tarifs sont les suivants
– 35€ pour les adultes
– 20€ pour les enfants de moins de 12 ans
Pour toute réservation, veuillez contacter le 06.13.61.07.64. 35 .
Résidence de la Croix-Blanche Brancourt-en-Laonnois 02320 Aisne Hauts-de-France +33 6 13 61 07 64
