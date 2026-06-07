Show camions et concert Saint-Gilles-Vieux-Marché
Show camions et concert Saint-Gilles-Vieux-Marché samedi 12 septembre 2026.
Saint-Gilles-Vieux-Marché
Show camions et concert
Saint-Gilles-Vieux-Marché Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Expositions camions, véhicules anciens, marché artisanal, baptêmes camions, concerts.
Au profit de l’association Diwan. .
Saint-Gilles-Vieux-Marché 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 72 29 05
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English :
L’événement Show camions et concert Saint-Gilles-Vieux-Marché a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de tourisme Bretagne Centre