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Show camions et concert Saint-Gilles-Vieux-Marché

Show camions et concert Saint-Gilles-Vieux-Marché samedi 12 septembre 2026.

Ville : 22530 Saint-Gilles-Vieux-Marché

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Tarif :

Saint-Gilles-Vieux-Marché

Show camions et concert

Saint-Gilles-Vieux-Marché Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

Expositions camions, véhicules anciens, marché artisanal, baptêmes camions, concerts.
Au profit de l’association Diwan.   .

Saint-Gilles-Vieux-Marché 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 72 29 05 

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English :

L’événement Show camions et concert Saint-Gilles-Vieux-Marché a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de tourisme Bretagne Centre

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