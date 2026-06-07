Saint-Gilles-Vieux-Marché

Show camions et concert

Saint-Gilles-Vieux-Marché Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Expositions camions, véhicules anciens, marché artisanal, baptêmes camions, concerts.

Au profit de l’association Diwan. .

Saint-Gilles-Vieux-Marché 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 72 29 05

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English :

L’événement Show camions et concert Saint-Gilles-Vieux-Marché a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de tourisme Bretagne Centre