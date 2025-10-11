Show Caroline MARX Espace Culturel de l’AGORA Cherbourg-en-Cotentin

Espace Culturel de l'AGORA Avenue du Thivet Cherbourg-en-Cotentin

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 21:50:00

2025-10-11

Caroline Marx présente son show « GIRL POWER » à Cherbourg !

L’artiste change les codes de la magie pour une fois, la jolie blonde n’est pas l’assistante !

Ce spectacle familial va vous transporter dans son univers parfois mystérieux, souvent très drôle et toujours surprenant. Caroline prend le pouvoir et déroule sa palette de talents seule en scène !

Entre quick-change, mentalisme, manipulations expertes de cartes ou de Rubik’s cube et prédictions, le public est amusé, admiratif, fasciné et conquis ! Caroline déborde d’énergie qu’elle met au service de grands moments de complicité et d’interactivité avec les spectateurs.

Dans GIRL POWER , Caroline redonne le pouvoir aux femmes et met les hommes en boîte…toujours avec humour et élégance.

Durée du spectacle 1h20 environ.

Ouverture des portes 45 minutes avant le début du spectacle. .

Espace Culturel de l’AGORA Avenue du Thivet Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

