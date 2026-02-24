Show case Olga la rouge Médiathèque Le Passage Auxonne
Show case Olga la rouge Médiathèque Le Passage Auxonne samedi 7 mars 2026.
Show case Olga la rouge
Médiathèque Le Passage 72 rue Antoine Masson Auxonne Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 11:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Chanson française oscillant entre rock, soul, pop et bossa-nova. .
Médiathèque Le Passage 72 rue Antoine Masson Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 60 44 67 mediatheque@mairie-auxonne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Show case Olga la rouge
L’événement Show case Olga la rouge Auxonne a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Cap Val de Saône