Show Céline Dion par Stella Burlesk transformiste CAPVERN Capvern

Informations pratiques

Capvern

Show Céline Dion par Stella Burlesk transformiste

CAPVERN Au restaurant Festif La Siesta Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 21:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

La Siesta de Capvern vous propose un show transformiste exceptionnel Céline Dion avec Stella Burlesk. Un spectacle à voir, à chanter et à partager

Infos et réservations au 06 95 96 43 45

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CAPVERN Au restaurant Festif La Siesta Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 96 53 45

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English :

La Siesta in Capvern presents an exceptional Céline Dion drag show featuring Stella Burlesk. A show to watch, sing along to, and share

For information and reservations, call 06 95 96 43 45

L’événement Show Céline Dion par Stella Burlesk transformiste Capvern a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65