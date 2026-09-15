Show Céline Dion par Stella Burlesk transformiste CAPVERN Capvern
samedi 17 octobre 2026 · CAPVERN · Capvern
Informations pratiques
Capvern
Show Céline Dion par Stella Burlesk transformiste
CAPVERN Au restaurant Festif La Siesta Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 21:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
La Siesta de Capvern vous propose un show transformiste exceptionnel Céline Dion avec Stella Burlesk. Un spectacle à voir, à chanter et à partager
Infos et réservations au 06 95 96 43 45
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CAPVERN Au restaurant Festif La Siesta Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 96 53 45
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English :
La Siesta in Capvern presents an exceptional Céline Dion drag show featuring Stella Burlesk. A show to watch, sing along to, and share
For information and reservations, call 06 95 96 43 45
L’événement Show Céline Dion par Stella Burlesk transformiste Capvern a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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