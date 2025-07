Show concert Elhoy L’orient express Montélimar

Show concert Elhoy L’orient express Montélimar jeudi 31 juillet 2025.

Show concert Elhoy

L’orient express 7 boulevards Aristide Briand Montélimar Drôme

Début : Jeudi 2025-07-31 20:30:00

fin : 2025-07-31

2025-07-31

Originaire de Montélimar, vue dans The Voice Kids & Nouvelle Star, Elhoy revient pour une soirée cabaret pop, libre, burlesque et un peu trash !

Résa 04 75 01 24 07 | Restauration possible sur place

English :

Originally from Montélimar, Elhoy was seen in The Voice Kids & Nouvelle Star, and is back for an evening of pop cabaret, free, burlesque and a little trash!

Bookings 04 75 01 24 07 | Catering available on site

German :

Elhoy, die aus Montélimar stammt und in The Voice Kids & Nouvelle Star zu sehen war, kommt für einen popigen, freien, burlesken und ein wenig trashigen Kabarettabend zurück!

Resa: 04 75 01 24 07 | Verpflegung vor Ort möglich

Italiano :

Originaria di Montélimar, Elhoy ha partecipato a The Voice Kids e Nouvelle Star, e torna per una serata di pop cabaret, libertà, burlesque e un po’ di trash!

Prenotazioni: 04 75 01 24 07 | Catering disponibile sul posto

Espanol :

Procedente de Montélimar, Elhoy ha actuado en The Voice Kids y Nouvelle Star, y vuelve para una noche de cabaret pop de espíritu libre, burlesque y trashy

Reservas: 04 75 01 24 07 | Catering disponible in situ

