SHOW COOK TRUFFE Malviès

SHOW COOK TRUFFE

7 Avenue de la Promenade Malviès Aude

Tarif : 250 – 250 – EUR

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 18:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Dîner-spectacle gastronomique au Château Guilhem en présence du chef Paul Guilhem et du vigneron Bertrand Goudou.

SHOW COOK est une soirée immersive mêlant visite de la cave, jeu autour de la découverte du vin, diner préparé en direct par le chef et commenté d’un accord mets et vins de millésime d’exceptions par le vigneron.

L’événement invite à vivre une expérience oenotouristique et gastronomique authentique festive et participative.

Réservation obligatoire.

7 Avenue de la Promenade Malviès 11300 Aude Occitanie +33 6 63 43 11 97 asgourdou@chateauguilhem.com

Gastronomic dinner show at Château Guilhem with chef Paul Guilhem and winemaker Bertrand Goudou.

SHOW COOK is an immersive evening combining a visit to the winery, a wine discovery game, and a dinner prepared live by the chef and commented on by the winemaker with a food and wine pairing of exceptional vintages.

The event invites you to enjoy an authentic, festive and participatory wine-tourism and gastronomic experience.

Reservations required.

