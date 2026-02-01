Show cooking Valence
Show cooking Valence samedi 14 février 2026.
Show cooking
Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 09:00:00
fin : 2026-02-14 19:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Toute la journée l’association SAMKADA, vous fera découvrir une farandole de crêpes à base de farine de manioc mais aussi des beignets de bananes parfumer au rhum vieux agricole et des épices bien de chez nous.
.
Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 24 34 41 samkada.asso@gmail.com
English :
All day long, the SAMKADA association will be serving up a farandole of crêpes made from manioc flour, as well as banana fritters flavored with rhum vieux agricole and local spices.
