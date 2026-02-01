Show cooking

Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 09:00:00

fin : 2026-02-14 19:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Toute la journée l’association SAMKADA, vous fera découvrir une farandole de crêpes à base de farine de manioc mais aussi des beignets de bananes parfumer au rhum vieux agricole et des épices bien de chez nous.

.

Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 24 34 41 samkada.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

All day long, the SAMKADA association will be serving up a farandole of crêpes made from manioc flour, as well as banana fritters flavored with rhum vieux agricole and local spices.

L’événement Show cooking Valence a été mis à jour le 2026-02-10 par Valence Romans Tourisme