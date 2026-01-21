Show culinaire Réveiller ses Papilles au Palais Le Palais Royan Événements Royan
Show culinaire Réveiller ses Papilles au Palais Le Palais Royan Événements Royan dimanche 1 mars 2026.
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-03-01 16:00:00
fin : 2026-03-01 19:00:00
2026-03-01
Dans le cadre du label Restaurants Royan Atlantique, qui rassemble plus de 60 restaurants labellisés, l’Office de tourisme communautaire fait évoluer ses shows culinaires.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
As part of the Restaurants Royan Atlantique label, which brings together over 60 certified restaurants, the Community Tourist Office is developing its culinary shows.
