Show dans la Baie Ferme des Cara-Meuh Vains

Show dans la Baie

Ferme des Cara-Meuh 11 route de Saint Léonard Vains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-02

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-02

Show dans la Baie est un festival de stand up et de gastronomie. Le festival se déroule sur quatre jours et dévoile des plus grands noms de la scène stand up en France. Quatre jours de rire et de bien manger, au cœur de la baie du Mont-Saint-Michel.

Alexis Le Rossignol et Yann Guillarme seront les maîtres de cérémonie.

AU PROGRAMME

Jeudi 02 avril

– 20h30-22h Spectacle entier d’Anne Roumanoff

Vendredi 03 avril

– 21h-22h30 Spectacle entier de Pierre Thevenoux

Samedi 04 avril

– 16h-17h Plateau 1 Antonia De Rendinger, Gaëtan Deslferière, Lala et Olivier Moore Présenté par Alexis Le Rossignol et Yann Guillarme

– 21h30-23h Spectacle entier de Félix Dhjan

Dimanche 05 avril

– 14h30-16h Plateau 2 Lolo Dubini, Rémi Boyes, Yassine Hitch et Béatrice De La Boulaye Présenté par Alexis Le Rossignol et Yann Guillarme

– 18h30-20h Plateau 3 Morgane Cadignan, Edouard Deloignon, Tom Baldetti et Swann Périssé Présenté par Alexis Le Rossignol et Yann Guillarme .

Ferme des Cara-Meuh 11 route de Saint Léonard Vains 50300 Manche Normandie +33 7 60 26 24 37 labelplanteasso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Show dans la Baie

L’événement Show dans la Baie Vains a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MSM Normandie BIT Genêts