Show de catch avec l’Orléans Wrestling Association Toury
Show de catch avec l’Orléans Wrestling Association Toury samedi 7 février 2026.
Show de catch avec l’Orléans Wrestling Association
Rue du Château Toury Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Nous vous donnons rendez-vous pour une soirée “show de catch” avec l’Orléans Wrestling Association.
Show de catch porté par l’Orléans Wrestling Association, proposé dans un format accessible au grand public (ambiance ring, personnages, mises en scène et combats). La soirée est organisée par le Comité des fêtes de Toury. Buvette et restauration salée/sucrée sur place. Billetterie indiquée via QR code sur l’affiche 5 .
Rue du Château Toury 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire orleanswrestlingassociation@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We invite you to join us for an evening ?wrestling show? with the Orleans Wrestling Association.
L’événement Show de catch avec l’Orléans Wrestling Association Toury a été mis à jour le 2026-01-14 par OT COEUR DE BEAUCE