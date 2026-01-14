Show de catch avec l’Orléans Wrestling Association Toury

Show de catch avec l’Orléans Wrestling Association

Rue du Château Toury Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Nous vous donnons rendez-vous pour une soirée “show de catch” avec l’Orléans Wrestling Association.

Show de catch porté par l’Orléans Wrestling Association, proposé dans un format accessible au grand public (ambiance ring, personnages, mises en scène et combats). La soirée est organisée par le Comité des fêtes de Toury. Buvette et restauration salée/sucrée sur place. Billetterie indiquée via QR code sur l’affiche 5 .

Rue du Château Toury 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire orleanswrestlingassociation@gmail.com

English :

We invite you to join us for an evening ?wrestling show? with the Orleans Wrestling Association.

