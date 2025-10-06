Show de Catch International – STUDIO JENNY Nanterre

Show de Catch International Début : 2026-03-15 à 17:00. Tarif : – euros.

APC CATCH PRÉSENTE : SHOW DE CATCH INTERNATIONALSTUDIO JENNY – NANTERRE Le monde entier a rendez-vous à Nanterre ! Des catcheurs et catcheuses venus des quatre coins du globe débarquent au Studio Jenny pour une saison qui s’annonce historique !Préparez-vous à des rivalités explosives, des prises spectaculaires et des moments qui feront trembler toute la salle ! Des affrontements inéditsDes titres en jeuDes légendes prêtes à marquer l’histoire Des shows diffusés en direct sur notre chaîne Youtube – soyez au cœur de l’action Les rendez-vous à ne pas manquer :•5 octobre 2025 – 17h•7 décembre 2025 – 17h•15 mars 2026 – 17h•12 avril 2026 – 17h•5 juillet 2026 – 17h Studio Jenny, Nanterre – à 10 min de ParisRéservez vite… chaque show affiche complet !APC CATCH – L’Excellence du Catch Français

STUDIO JENNY 1, Avenue Jenny 92000 Nanterre 92