Show de CATCH Zone Bel Air Rodez samedi 4 octobre 2025.

Zone Bel Air 8 rue des Charpentiers Rodez Aveyron

Début : Samedi 2025-10-04

5 combats, 4 combats simples et 1 combat par équipe.

Que vous soyez amateur ou simple curieux, venez vous faire surprendre par un show à l’ambiance familiale un peu folle ! 7 .

Zone Bel Air 8 rue des Charpentiers Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 25 82 rodez@asptt.com

English :

5 fights, 4 single fights and 1 team fight.

German :

5 Kämpfe, 4 Einzelkämpfe und 1 Mannschaftskampf.

Italiano :

5 combattimenti, 4 singoli e 1 a squadre.

Espanol :

5 combates, 4 individuales y 1 por equipos.

