Show de CATCH Zone Bel Air Rodez
Show de CATCH Zone Bel Air Rodez samedi 4 octobre 2025.
Show de CATCH
Zone Bel Air 8 rue des Charpentiers Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
5 combats, 4 combats simples et 1 combat par équipe.
Que vous soyez amateur ou simple curieux, venez vous faire surprendre par un show à l’ambiance familiale un peu folle ! 7 .
Zone Bel Air 8 rue des Charpentiers Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 25 82 rodez@asptt.com
English :
5 fights, 4 single fights and 1 team fight.
German :
5 Kämpfe, 4 Einzelkämpfe und 1 Mannschaftskampf.
Italiano :
5 combattimenti, 4 singoli e 1 a squadre.
Espanol :
5 combates, 4 individuales y 1 por equipos.
L’événement Show de CATCH Rodez a été mis à jour le 2025-09-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)