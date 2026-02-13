Show de Drag Kings, Marché des Douves, Bordeaux

Show de Drag Kings Dimanche 15 mars, 19h30 Marché des Douves Gironde

Sur réservation (Tarif plein : 7,5 euros / tarif réduit : 5 euros / billet Carte Jeune : 5 euros / billet suspendu : 5 euros)

Les WOW Kings

Cinq univers, cinq énergies pour finir le festival en beauté. Retrouvez Coco BG, Angelo, Charlie d’Emilio, Eliott des Adelphes et Roméo le dimanche 15 mars 2026 aux Halles des Douves.

Marché des Douves 4 rue des Douves, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Pour clôturer le WOW festival 2026, nous réunissons 5 Drag Kings sur un même plateau. ✨ drag show