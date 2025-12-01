Show de drones lumineux Parc de La Rode Martigues

Show de drones lumineux

Samedi 27 décembre 2025 de 18h à 18h12. Parc de La Rode Avenue Président Salvador Allende Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-27 18:00:00

fin : 2025-12-27 18:12:00

2025-12-27

Assistez en famille à ce nouveau spectacle martégal. Une scénographie sous forme de conte de Noël d’une durée de 12 minutes avec plus de 200 drones dans le ciel martégal. Visible du jardin de la Rode dans l’espace piéton autorisé. Gratuit, en plein air.Familles

Un moment magique à vivre en famille !

Les années précédentes, le spectacle de drones avait fait sensation auprès du public.

Cette année, revivez ce spectacle unique pour les fêtes de fin d’année.



Si les conditions météo sont défavorables, le spectacle pourra être reporté au samedi 3 janvier 18h. .

Parc de La Rode Avenue Président Salvador Allende Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Bring the whole family to this new show from the Marnegal region. The 12-minute show is set in the form of a Christmas tale, with more than 200 drones taking to the skies over the city. Visible from the Jardin de la Rode in the authorised pedestrian area. Free, in the open air.

German :

Erleben Sie mit Ihrer Familie diese neue Show aus Martigny. Ein Bühnenbild in Form einer Weihnachtsgeschichte mit einer Dauer von 12 Minuten und mehr als 200 Drohnen am Himmel über Martigny. Sichtbar vom Jardin de la Rode im erlaubten Fußgängerbereich. Kostenlos, unter freiem Himmel.

Italiano :

Portate tutta la famiglia a questo nuovo spettacolo della regione di Marnegal. Lo spettacolo, della durata di 12 minuti, è ambientato in una favola natalizia, con più di 200 droni nei cieli della città. Visibile dal Jardin de la Rode, nella zona pedonale autorizzata. Gratuito, all’aperto.

Espanol :

Traiga a toda la familia a este nuevo espectáculo de Martigues. El espectáculo, de 12 minutos de duración, está ambientado en un cuento de Navidad, con más de 200 drones surcando los cielos de la ciudad. Visible desde el Jardín de la Rode, en la zona peatonal autorizada. Gratuito, al aire libre.

L’événement Show de drones lumineux Martigues a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme de Martigues