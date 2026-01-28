Show de feu avec Fuegoloko Villard-sur-Doron
Show de feu avec Fuegoloko Villard-sur-Doron dimanche 22 février 2026.
Show de feu avec Fuegoloko
Front de neige de Bisanne Villard-sur-Doron Savoie
Début : 2026-02-22 18:30:00
fin : 2026-02-22 19:00:00
2026-02-22
À la tombée de la nuit, la compagnie Fuegoloko vous invite à un moment magique autour du feu. Flammes dansantes, jeux de lumière et enchainements artistiques se mêlent pour émerveiller petits et grands. Rendez vous dès 18h30 après le pot d’accueil !
Front de neige de Bisanne Villard-sur-Doron 73270 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 90 30 info@lessaisies.com
English :
As night falls, the Fuegoloko company invites you to a magical moment around the fire. Dancing flames, light effects and artistic sequences come together to delight audiences of all ages. See you from 6:30 PM after the welcome drink!
