Show de théâtre d’improvisation Céaux-d’Allègre

Venez vivre une soirée unique où l’improvisation n’a pas de limite !

Plongez dans l’univers spontané et drôle du théâtre d’improvisation avec la SLIP à la salle polyvalente de Céaux d’Allègre.

Salle polyvalente Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ceauxlescoeurs@gmail.com

English :

Come and experience a unique evening where improvisation knows no bounds!

Immerse yourself in the spontaneous and funny world of improvisational theater with SLIP at the Céaux d’Allègre multi-purpose hall.

German :

Erleben Sie einen einzigartigen Abend, an dem der Improvisation keine Grenzen gesetzt sind!

Tauchen Sie mit der SLIP in der Mehrzweckhalle von Céaux d’Allègre in die spontane und lustige Welt des Improvisationstheaters ein.

Italiano :

Venite a godervi una serata unica dove l’improvvisazione non conosce limiti!

Tuffatevi nel mondo spontaneo e divertente dell’improvvisazione teatrale con SLIP presso la sala polivalente Céaux d’Allègre.

Espanol :

Venga a disfrutar de una velada única en la que la improvisación no tiene límites

Sumérjase en el mundo espontáneo y divertido del teatro de improvisación con SLIP en la sala polivalente de Céaux d’Allègre.

