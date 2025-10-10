SHOW DEDANS Salle Polyvalente Fraisse-sur-Agout

Salle Polyvalente Place des Frènes Fraisse-sur-Agout Hérault

spectacle L’île au trésor par la compagnie 9 Thermidor le10/10

spectacle Don Quichotte sur les routes de la Manche par la compagnie Le Théâtre du Vide-poches le 11/10

spectacle L’île au trésor par la compagnie 9 Thermidor

Le petit Jim Hawkins se retrouve par une série d’aventures en possession d’une mystérieuse carte au trésor. Une histoire pleine d’aventures et de dangers, où l’appât du gain peut s’avérer fatal, où l’amitié est un enjeu clé, où l’honnêteté ne se situe pas toujours du côté que l’on croit….

à partir de 7 ans durée 65′, participation libre

spectacle Don Quichotte sur les routes de la Manche par la compagnie Le Théâtre du Vide-poches

Sortis tout droit du bâillement des livres, le célèbre Don Quichotte et son fidèle Sancho Panza prennent corps de chair et d’objets pour vous jouer leurs célèbres aventures avec une table à roulette, une chaise et une bonne dose d’ingéniosité.

à partir de 7 ans durée 55′, participation libre

Ouverture des portes dès 18h buvette et petite restauration .

Salle Polyvalente Place des Frènes Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 31 35 04 16 asso.lucioles34@gmail.com

