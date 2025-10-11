SHOW DIAMANT NOIR À POMEROLS Pomérols

SHOW DIAMANT NOIR À POMEROLS Pomérols samedi 11 octobre 2025.

SHOW DIAMANT NOIR À POMEROLS

4 Avenue de Pézenas Pomérols Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Préparez-vous à une soirée inoubliable pour revivre les moments forts de Starmania.

Shox Diamant Noir

Samedi 11 Octobre

Complexe de Marche Gay

Des costumes rock en cuir aux chorégraphies de street dance pleines d’énergie, tout est pensé pour vous plonger dans l’esprit de Starmania ! .

4 Avenue de Pézenas Pomérols 34810 Hérault Occitanie +33 4 67 77 03 32 commune.pomerols@orange.fr

English :

Get ready for an unforgettable evening reliving the highlights of Starmania.

German :

Bereiten Sie sich auf einen unvergesslichen Abend vor, an dem Sie die Höhepunkte von Starmania noch einmal erleben können.

Italiano :

Preparatevi a una serata indimenticabile rivivendo i momenti salienti di Starmania.

Espanol :

Prepárese para una velada inolvidable reviviendo los mejores momentos de Starmania.

L’événement SHOW DIAMANT NOIR À POMEROLS Pomérols a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE