SHOW DIAMANT NOIR À POMEROLS Pomérols

4 Avenue de Pézenas Pomérols Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Préparez-vous à une soirée inoubliable pour revivre les moments forts de Starmania.
Shox Diamant Noir
Samedi 11 Octobre
Complexe de Marche Gay
Des costumes rock en cuir aux chorégraphies de street dance pleines d’énergie, tout est pensé pour vous plonger dans l’esprit de Starmania ! .
4 Avenue de Pézenas Pomérols 34810 Hérault Occitanie +33 4 67 77 03 32 commune.pomerols@orange.fr
English :
Get ready for an unforgettable evening reliving the highlights of Starmania.
German :
Bereiten Sie sich auf einen unvergesslichen Abend vor, an dem Sie die Höhepunkte von Starmania noch einmal erleben können.
Italiano :
Preparatevi a una serata indimenticabile rivivendo i momenti salienti di Starmania.
Espanol :
Prepárese para una velada inolvidable reviviendo los mejores momentos de Starmania.
