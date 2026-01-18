SHOW DINATOIRE CHIPPENDALES Casino Tranchant Pau

SHOW DINATOIRE CHIPPENDALES

Casino Tranchant 4 Rue Suzanne Lenglen Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

C’est la soirée anti-Saint-Valentin parfaite pour célébrer l’amitié féminine ! Inspiré par la célèbre série Parks and Recreation, le Galentine’s Day est une journée dédiée à la complicité, à l’entraide et aux fous rires entre copines.

Et pour marquer cette occasion, on vous propose une soirée dînatoire unique avec le show CHIPPENDALES sensationnel des Body Exciting, élue meilleure troupe de France depuis plus de 17 ans !

Tartine façon croque parfumé à la truffe

Bulle Risotto St Jacques

Assortiment de petits desserts (Panna Cotta fruits exotiques- crème brulée cheesecake à la vanille)

Une coupe de bulles offerte à votre arrivée pour commencer la soirée en beauté !* .

Casino Tranchant 4 Rue Suzanne Lenglen Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 94 50 87 blaulhe@groupetranchant.com

English : SHOW DINATOIRE CHIPPENDALES

