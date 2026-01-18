SHOW DINATOIRE CHIPPENDALES Casino Tranchant Pau
SHOW DINATOIRE CHIPPENDALES
Casino Tranchant 4 Rue Suzanne Lenglen Pau Pyrénées-Atlantiques
C’est la soirée anti-Saint-Valentin parfaite pour célébrer l’amitié féminine ! Inspiré par la célèbre série Parks and Recreation, le Galentine’s Day est une journée dédiée à la complicité, à l’entraide et aux fous rires entre copines.
Et pour marquer cette occasion, on vous propose une soirée dînatoire unique avec le show CHIPPENDALES sensationnel des Body Exciting, élue meilleure troupe de France depuis plus de 17 ans !
Tartine façon croque parfumé à la truffe
Bulle Risotto St Jacques
Assortiment de petits desserts (Panna Cotta fruits exotiques- crème brulée cheesecake à la vanille)
Une coupe de bulles offerte à votre arrivée pour commencer la soirée en beauté !* .
Casino Tranchant 4 Rue Suzanne Lenglen Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 94 50 87 blaulhe@groupetranchant.com
