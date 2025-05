Show dinatoire l’épopée Gipsy – Pau, 13 juin 2025 20:30, Pau.

4 Rue Suzanne Lenglen Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 55 EUR

Laissez-vous emporter par L’Épopée Gipsy, un spectacle envoûtant porté par des musiciens live et des danseuses flamboyantes. Des rumbas endiablées au flamenco passionné, c’est un véritable voyage à travers les cultures et les émotions qui vous attend, confortablement installés dans nos canapés en cuir et velours.

Le tout accompagné d’un cocktail dînatoire raffiné (entrée, plat, dessert + 2 verres de vin*) servi dans une ambiance cosy et intimiste.

Réservez vite vos places

Placement dans l’ordre des réservations ne tardez pas !

Ouverture des portes 19h30

Début du show 20h30 .

