Show Fit’Nat Salle des Fêtes Baccarat
Show Fit’Nat Salle des Fêtes Baccarat samedi 4 octobre 2025.
Show Fit’Nat
Salle des Fêtes 1 Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Spectacle annuel de l’association Fit’Nat avec des nombreux invités (la bacchamoise gym, Baccarat Dynamic, The Teenager’s, l’OMS Baccarat, Body Moves, Zumba girl, Let’s Move, Slydance, Sara ).
Tarifs: 10€; gratuit pour les moins de 12 ans.
Informations auprès de la mairie de Baccarat au 03 83 76 35 35.
Réservations sur allevents.inTout public
10 .
Salle des Fêtes 1 Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35
English :
Annual show put on by the Fit’Nat association, with numerous guests (Bacchamoise gym, Baccarat Dynamic, The Teenager’s, OMS Baccarat, Body Moves, Zumba girl, Let’s Move, Slydance, Sara ).
Prices: 10 euros; free for children under 12.
Information from Baccarat town hall on 03 83 76 35 35.
Reservations at allevents.in
German :
Jährliche Show des Vereins Fit’Nat mit zahlreichen Gästen (Bacchamoise gym, Baccarat Dynamic, The Teenager’s, WHO Baccarat, Body Moves, Zumba girl, Let’s Move, Slydance, Sara).
Preis: 10?; kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.
Informationen bei der Stadtverwaltung Baccarat unter 03 83 76 35 35.
Reservierungen unter allevents.in
Italiano :
Spettacolo annuale organizzato dall’associazione Fit’Nat, con numerosi ospiti (palestra Bacchamoise, Baccarat Dynamic, The Teenager’s, OMS Baccarat, Body Moves, Zumba girl, Let’s Move, Slydance, Sara).
Prezzi: 10 euro; gratis per i minori di 12 anni.
Informazioni presso il municipio di Baccarat al numero 03 83 76 35 35.
Prenotazioni su allevents.in
Espanol :
Espectáculo anual organizado por la asociación Fit’Nat, con numerosos invitados (Bacchamoise gym, Baccarat Dynamic, The Teenager’s, OMS Baccarat, Body Moves, Zumba girl, Let’s Move, Slydance, Sara ).
Precios: 10 euros; gratis para menores de 12 años.
Información en el ayuntamiento de Baccarat, teléfono 03 83 76 35 35.
Reservas en allevents.in
L’événement Show Fit’Nat Baccarat a été mis à jour le 2025-09-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS