Show immersif Dark Side of the Moon Pink Floyd

Parc du Radôme Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 18:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-17 2026-04-21 2026-04-24 2026-04-28 2026-05-01

Suite au succès de la précédente édition, The Dark Side of the Moon, revient au Planétarium de Bretagne pour vous proposer une immersion totale dans l’univers psychédélique et visionnaire du groupe mythique. Pour un nombre de séances limité, l’œuvre emblématique devient expérience immersive et cosmique, projetée sur notre dôme en 360°, en symbiose avec les titres cultes de l’album. .

Parc du Radôme Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 80 30

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English :

L’événement Show immersif Dark Side of the Moon Pink Floyd Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-03-16 par SITARMOR