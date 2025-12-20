Show Kpop

le Closeau La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Notre groupe de jeunes passionnées vous feront découvrir l’univers de la Kpop avec un show de danse ainsi qu’une présentation de cette tendance venant de Corée du Sud ! .

le Closeau La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Show Kpop La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-16 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude