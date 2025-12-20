Show Kpop La Ferté-Bernard
Show Kpop La Ferté-Bernard vendredi 8 mai 2026.
Show Kpop
le Closeau La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Notre groupe de jeunes passionnées vous feront découvrir l’univers de la Kpop avec un show de danse ainsi qu’une présentation de cette tendance venant de Corée du Sud ! .
le Closeau La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Show Kpop La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-16 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude