Show Laser de Noël Centre-Ville de Jonquières Martigues

Show Laser de Noël

Samedi 13 décembre 2025 de 18h à 18h30. Centre-Ville de Jonquières 35 cours du 4 septembre Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

2025-12-13

En cette période de Noël, la Ville de Martigues vous propose un ballet de lumière majestueux et spectaculaire.

Rendez-vous devant le cinéma La Cascade, en centre-ville de Jonquières.Familles

Entrez dans un monde ou la lumière et la musique fusionnent pour créer une expérience sensorielle unique.

Un conte moderne mélant lumières, feu et musique dans un univers féérique ou la technologie sublime l’émotion.



En cas de mauvaises conditions météo, report possible au lendemain 14 décembre à 18h00. .

Centre-Ville de Jonquières 35 cours du 4 septembre Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

This Christmas, the town of Martigues is staging a majestic and spectacular ballet of light.

Meet up in front of La Cascade cinema, in Jonquières town centre.

German :

In der Weihnachtszeit bietet Ihnen die Stadt Martigues ein majestätisches und spektakuläres Lichtballett an.

Treffpunkt ist vor dem Kino La Cascade im Stadtzentrum von Jonquières.

Italiano :

Questo Natale, la città di Martigues mette in scena un maestoso e spettacolare balletto di luci.

Appuntamento davanti al cinema La Cascade, nel centro di Jonquières.

Espanol :

Esta Navidad, la ciudad de Martigues pone en escena un majestuoso y espectacular ballet de luz.

Cita frente al cine La Cascade, en el centro de Jonquières.

