SHOW MAGALI RIPOLL Villemoustaussou

Villemoustaussou Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 21:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Magali Ripoll, artiste complète, chanteuse, pianiste et accordéoniste, a accompagné sur scène Charles Aznavour pendant de nombreuses années.

On la retrouve chaque soir dans l’émission N’oubliez pas les paroles sur France 2, avec Nagui.

Elle a créé son spectacle, et viendra à la rencontre du public sur la scène de Villemoustaussou.

Elle propose un spectacle musical et interactif durant lequel, les reprises de chansons françaises et internationales laissent place à quelques-unes de ses compositions originales.

Villemoustaussou 11620 Aude Occitanie +33 6 44 02 38 24 circulanim@gmail.com

English :

Magali Ripoll, complete artist, singer, pianist and accordionist, accompanied Charles Aznavour on stage for many years.

She can be seen every evening on France 2’s N’oubliez pas les paroles with Nagui.

She has created her own show, and will be coming to meet the public on the Villemoustaussou stage.

She offers a musical and interactive show during which covers of French and international songs give way to some of her original compositions.

German :

Magali Ripoll, eine komplette Künstlerin, Sängerin, Pianistin und Akkordeonistin, hat Charles Aznavour viele Jahre lang auf der Bühne begleitet.

Sie ist jeden Abend in der Sendung N oubliez pas les paroles auf France 2 mit Nagui zu sehen.

Sie hat ihre eigene Show kreiert und wird auf der Bühne von Villemoustaussou auf das Publikum treffen.

Sie bietet eine musikalische und interaktive Show, während der die Coverversionen französischer und internationaler Chansons einigen ihrer Originalkompositionen Platz machen.

Italiano :

Magali Ripoll è un’artista completa, cantante, pianista e fisarmonicista, e ha accompagnato Charles Aznavour sul palco per molti anni.

La si può vedere ogni sera nel programma N’oubliez pas les paroles su France 2, con Nagui.

Ha creato un suo spettacolo e verrà a incontrare il pubblico sul palco di Villemoustaussou.

Offre uno spettacolo musicale e interattivo in cui cover di canzoni francesi e internazionali lasciano spazio ad alcune sue composizioni originali.

Espanol :

Magali Ripoll es una artista completa, cantante, pianista y acordeonista, y ha acompañado a Charles Aznavour en el escenario durante muchos años.

Se la puede ver todas las noches en el programa N’oubliez pas les paroles de France 2, con Nagui.

Ha creado su propio espectáculo y viene a encontrarse con el público en el escenario de Villemoustaussou.

Ofrece un espectáculo musical e interactivo en el que versiones de canciones francesas e internacionales dan paso a algunas de sus composiciones originales.

