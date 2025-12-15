Show Magic Boys TARBES Tarbes

Show Magic Boys

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 19.9 – 19.9 – 19.9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 19:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Les Magic Boys débarquent pour un show sensationnel danse ultra-chorégraphiée, performances scéniques spectaculaires et strip-tease assumé dans une ambiance glam & décomplexée.

Une soirée idéale pour un EVJF, un anniversaire ou juste un moment sympas entre ami(e)s, pour laisser ses soucis de côté et vivre l’instant intensément. Rires, émotions, surprises…, tout est prévu pour que vous sortiez de là avec des étoiles plein les yeux.

Le show, la scène, la troupe, tout est calibré pour une soirée sexy, drôle, culottée et inoubliable.

Spectacle interdit aux moins de 16 ans.

A partir de 19h pour la 1ère partie défilé de lingerie et danse.

Cet événement a lieu en simultané avec le Salon du Mariage de Tarbes.

BILLETTERIE

– 5€ pour les billets achetés avant 18h sur place

– Tarif Early jusqu’au 31/12/2025 ! Profitez de votre billet à prix réduit, à seulement 19,90 € au lieu de 25 € !

– Plein tarif 25€

Ce billet donne accès

Au Salon du Mariage de 10h à 20h

A la 1ère partie du Show dès 19h Défilé de lingerie et Danse par Métamorph’ose studio

Au Show Magic Boys de 20h à 21h

Au cocktail de clôture

.

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30

English :

The Magic Boys put on a sensational show: ultra-choreographed dancing, spectacular stage performances and assertive striptease in a glamorous, no-holds-barred atmosphere.

An ideal evening for an EVJF, a birthday party or just a good time with friends, to leave your worries behind and live the moment intensely. Laughter, emotions, surprises? everything is planned so that you leave with stars in your eyes.

The show, the stage, the cast: everything is calibrated for a sexy, funny, cheeky and unforgettable evening.

Show forbidden to under 16s.

From 7pm for Part 1: lingerie fashion show and dance.

This event takes place simultaneously with the Salon du Mariage de Tarbes.

TICKETS

– 5? for tickets purchased before 6pm on site

– Early bird rate until 12/31/2025! Enjoy your ticket at a reduced price, only 19.90? instead of 25? !

– Full price: 25?

This ticket gives access to

The Wedding Show from 10am to 8pm

1st part of the Show from 7pm: Lingerie Fashion Show and Dance by Métamorph’ose studio

Magic Boys Show from 8pm to 9pm

Closing cocktail

