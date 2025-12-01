Show me Drag Lifestore Minuit Deux Mâcon
Lifestore Minuit Deux 12 Rue Lamartine Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-26 19:00:00
fin : 2025-12-26 23:30:00
2025-12-26
Quand vous en aurez eu assez de vos dîners en famille de Noël, alors réservez votre soirée et venez profiter de notre meilleure soirée depuis 2 années …
Lola & Crystal Végas seront notre meilleure cadeau de fin d’année !!!
Alors réservez au plus tôt votre table … le plus simple en nous téléphonant. .
Lifestore Minuit Deux 12 Rue Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 87 70 61 26 lifestore@minuitdeux.com
