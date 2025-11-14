Show Mentalist + Avant-première Insaisissables 3 Jaux
Place Jacques Tati Jaux Oise
Début : 2025-11-14 20:00:00
Le Vendredi 14 Novembre 2025 à 20h00, le Cinéma Majestic Compiègne proposera une soirée évènement à l’occasion de la sortie du film Insaisissables 3 .
Avant la projection, le public pourra découvrir un spectacle de magie et de mentalisme de 45 minutes, dans l’esprit du film moderne, interactif et spectaculaire.
Cinéma Majestic Compiègne (Place Jacques Tati, 60880 Jaux)
️ Tarif unique 15 € (spectacle + film)
Billetterie en ligne Ticketing Ciné
Au programme
Des tours bluffants, modernes, et interactifs…
45 minutes de spectacle avec Raphaël Tartaglione
Projection du film
Une ambiance immersive digne du film !
Une soirée unique mêlant cinéma et illusion, idéale pour les amateurs de spectacle et de magie.
Place Jacques Tati Jaux 60880 Oise Hauts-de-France
English :
On Friday, November 14, 2025 at 8:00 pm, the Cinéma Majestic Compiègne will be hosting an evening event to mark the release of the film Insaisissables 3 .
Before the screening, the public will be treated to a 45-minute magic and mentalism show, in the spirit of the film: modern, interactive and spectacular.
? Cinéma Majestic Compiègne (Place Jacques Tati, 60880 Jaux)
?? Single ticket price: 15 ?
? Online ticketing: Ticketing Ciné
? Program:
? Bluffing, modern, interactive tricks…
? 45-minute show with Raphaël Tartaglione
? Screening of the film ?????????????? ?
? An immersive atmosphere worthy of the film!
A unique evening combining cinema and illusion, ideal for fans of magic and spectacle.
German :
Am Freitag, den 14. November 2025, findet um 20.00 Uhr im Cinema Majestic Compiègne ein Eventabend anlässlich des Kinostarts von Insaisissables 3 statt.
Vor der Vorführung wird dem Publikum eine 45-minütige Zauber- und Mentalismusshow geboten, die ganz im Sinne des Films ist: modern, interaktiv und spektakulär.
? Kino Majestic Compiègne (Place Jacques Tati, 60880 Jaux)
?? Einheitspreis: 15 ? (Show + Film)
? Online-Kartenverkauf: Ticketing Ciné
? Auf dem Programm stehen
? Bluffende, moderne und interaktive Tricks?
? 45 Minuten Show mit Raphaël Tartaglione
? Vorführung des Films ???????????????
? Eine immersive Atmosphäre, die dem Film würdig ist!
Ein einzigartiger Abend, der Kino und Illusion miteinander verbindet und ideal für alle ist, die Show und Magie lieben.
Italiano :
Venerdì 14 novembre 2025, alle ore 20.00, il Cinéma Majestic Compiègne ospiterà una serata in occasione dell’uscita del film Elusive 3 .
Prima della proiezione, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo di 45 minuti di magia e mentalismo nello spirito del film: moderno, interattivo e spettacolare.
? Cinéma Majestic Compiègne (Place Jacques Tati, 60880 Jaux)
?? Prezzo del biglietto singolo: 15 € (spettacolo + film)
? Biglietteria online: Ticketing Ciné
? Il programma:
? Trucchi sorprendenti, moderni e interattivi…
♪ 45 minuti di spettacolo con Raphaël Tartaglione
? Proiezione del film ??????????????
? Un’atmosfera coinvolgente degna del film!
Una serata unica che unisce cinema e illusione, ideale per gli appassionati di spettacolo e magia.
Espanol :
El viernes 14 de noviembre de 2025 a las 20.00 horas, el Cinéma Majestic Compiègne acogerá una velada con motivo del estreno de la película Elusive 3 .
Antes de la proyección, el público asistirá a un espectáculo de magia y mentalismo de 45 minutos de duración, inspirado en el espíritu de la película: moderno, interactivo y espectacular.
? Cinéma Majestic Compiègne (Place Jacques Tati, 60880 Jaux)
?? Precio de la entrada única: 15 euros (espectáculo + película)
? Venta de entradas en línea: Ticketing Ciné
? El programa:
? Trucos impactantes, modernos e interactivos…
? espectáculo de 45 minutos con Raphaël Tartaglione
? Proyección de la película ?????????????? ?
? Una atmósfera envolvente digna de la película
Una velada única que combina cine e ilusión, ideal para los amantes del espectáculo y la magia.
L’événement Show Mentalist + Avant-première Insaisissables 3 Jaux a été mis à jour le 2025-11-05 par Compiègne Pierrefonds Tourisme